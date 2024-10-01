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        Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

        BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:32 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:35
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        Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
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        BOLU’da kayak merkezi Kartalkaya’ya mevsimin ilk karı yağdı. Kısa süreli etkili olan yağışta, zemin kar tutmadı.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya’ya mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Kartalkaya’da zemin kar tutmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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