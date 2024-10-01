Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya’ya mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Kartalkaya’da zemin kar tutmadı.

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