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        TIR, emniyet şeridinde duran cipe çarptı; 3 yaralı

        BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda TIR'ın emniyet şeridinde duran cipe arkadan çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:45
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        TIR, emniyet şeridinde duran cipe çarptı; 3 yaralı
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        BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda TIR'ın emniyet şeridinde duran cipe arkadan çarptığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dağkent mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul istikametine giden Cengiz Kılıç idaresindeki 28 ACF 935 plakalı TIR, sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 20 metreye kadar düştüğü yolda emniyet şeridinde duran 68 HK 414 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Cip bariyer ile TIR arasında sıkışırken, kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen cipteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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