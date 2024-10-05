Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Markette kasiyere bıçakla tehdit; şüpheli adliyede

        BOLU'da markette kasiyeri bıçakla tehdit edip, kasadaki paraları gasbeden I.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 18:08 Güncelleme: 05.10.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Markette kasiyere bıçakla tehdit; şüpheli adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da markette kasiyeri bıçakla tehdit edip, kasadaki paraları gasbeden I.D. (20), yakalandı. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Kültür Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Markete giden I.D., bir süre dolaştıktan sonra müşterilerin çıkmasının ardından kasaya yöneldi. Şüpheli, elindeki bıçakla kasiyeri tehdit etti ve kasadaki paraları gasbedip kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi olaydan 2 saat sonra yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli I.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı
        Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı dursun" çağrısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Kozmik dans: İşte yıldızların hikayesi!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Otoyol gişelerinde beton duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı
        Otoyol gişelerinde beton duvara çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralı
        Bolu'da otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi...
        Bolu'da otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi...
        Kaymakam Güngör sporcu kişiliğiyle gençlere örnek oluyor
        Kaymakam Güngör sporcu kişiliğiyle gençlere örnek oluyor
        Göynük'te otluk arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden...
        Göynük'te otluk arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden...
        Bolu'da milli futbolcu Melih Demiral'ın heykeli dikildi
        Bolu'da milli futbolcu Melih Demiral'ın heykeli dikildi
        Tanju Özcan, Bolu'ya Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykelini dik...
        Tanju Özcan, Bolu'ya Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykelini dik...