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        Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

        BOLU'nun Mudurnu ilçesinde uçuruma yuvarlanıp taklalar atarak alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:10
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        Uçuruma yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü
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        BOLU’nun Mudurnu ilçesinde uçuruma yuvarlanıp taklalar atarak alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Mudurnu ilçesinin Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği H6876BC yabancı plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Defalarca takla atan otomobil alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin alevleri fark edip yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ölenlerin cenazesi, incelemenin ardından kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

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