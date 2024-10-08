Köy yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tarakçı köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden S.Ö. idaresindeki 34 BB 9512 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki 34 CIG 934 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 CIG 934 plakalı otomobil tarlaya uçarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı.

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