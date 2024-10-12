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        Ormana gidip, dönmeyen çifti 50 kişilik ekip arıyor

        BOLU'damantar toplamak için ormana gidip, geri dönmeyen Ömer Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:20
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        Ormana gidip, dönmeyen çifti 50 kişilik ekip arıyor
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        BOLU'damantar toplamak için ormana gidip, geri dönmeyen Ömer Ç. (80) ile Fatma Ç. (73) çiftini, 50 kişilik ekip arıyor.

        Gerede ilçesine bağlı Koçumlar Yaylası mevkisindeki ormana 2 gün önce mantar toplamaya gittiklerini söyleyen Ömer Ç. ile Fatma Ç. çifti, eve dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri, çiftin kaybolduğu ormanda arama çalışması başlattı. 50 kişilik ekip, çiftin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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