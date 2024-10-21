Trafikte direksiyonu yerinden çıkarıp ilerledi, o anları sosyal medyada paylaştı(2)

BOLUVALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bolu'da, D-100 karayolunda, B.E. isimli sürücünün seyir halindeki otomobilinin direksiyonunu çıkarıp yanına yaklaşan minibüsteki arkadaşlarına verdiği anları sosyal medyada paylaştığı olayın ardından Bolu Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “15.10.2024 günü saat 18.00 sıralarında Kuruçay Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bir şahsın aracı seyir halindeyken direksiyonu sökerek yan tarafında seyir halinde bulunan minibüs cinsi araç içerisindeki bir şahsa verdiği sosyal medya platformunda paylaşılan görüntülerle ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından şahsın kimliği tespit edilmiş Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce şahsın ehliyetine 3 ay süre ile el konulmuş ve trafik idari para cezası uygulanmıştır” denildi.