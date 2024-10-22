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        Bolu Dağı'nda yoğun sis

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:45
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        Bolu Dağı'nda yoğun sis
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Sabah erken saatlerinden bölgede etkili olan yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi ile rampalı ve virajlı yolların bulunduğu D-100 geçişinde yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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