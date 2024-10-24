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        Bariyerleri aşıp karşı yöne geçen tanker, otomobille çarpıştı: 2 yaralı

        BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda soda yüklü tankerin bariyerleri aşarak karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:20
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        Bariyerleri aşıp karşı yöne geçen tanker, otomobille çarpıştı: 2 yaralı
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        BOLU’da, Anadolu Otoyolu’nda soda yüklü tankerin bariyerleri aşarak karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Abant Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Kadir Kaçan yönetimindeki 06 EHC 824 plakalı soda yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı yöne geçerek Mirzeydin Aslan yönetimindeki 06 BJT 816 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, tanker ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin araçları yol kenarına çekmesiyle trafiğe açıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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