Bariyerleri aşıp karşı yöne geçen tanker, otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Abant Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Kadir Kaçan yönetimindeki 06 EHC 824 plakalı soda yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı yöne geçerek Mirzeydin Aslan yönetimindeki 06 BJT 816 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, tanker ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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