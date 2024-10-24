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        Devrilen TIR'daki sıfır kilometre cipler hasar gördü

        BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde devrilen TIR'daki sıfır kilometre cipler hasar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:10
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        Devrilen TIR'daki sıfır kilometre cipler hasar gördü
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        BOLU’nun Yeniçağa ilçesinde devrilen TIR’daki sıfır kilometre cipler hasar gördü.

        Kaza, sabah saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden N.T. yönetimindeki PS 114 SS Gürcistan plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, TIR'da yüklü olan 8 adet sıfır kilometre cip, hasar gördü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda hasar gören araçlar ve TIR, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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