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        Ev, samanlık, odunluk ve depo yanarak küle döndü

        BOLU'nun Sultanbey köyünde çıkan yangında ev, samanlık, odunluk ve depo yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:42 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:45
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        Ev, samanlık, odunluk ve depo yanarak küle döndü
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        BOLU'nun Sultanbey köyünde çıkan yangında ev, samanlık, odunluk ve depo yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 18.15 sıralarında Sultanbey köyünde meydana geldi. Köyde Hüseyin Y. ile Nazmi Y'ye ait odunlukta yangın çıktı. Ahşap odunlukta başlayan yangın kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odunluğu saran alevler bitişiğinde bulunan ev, samanlık ve depoya da sıçradı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken köylülerde yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın bir saatte kontrol altına alındı. Yangında ev, samanlık, odunluk ve depo yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişinin ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavileri yapıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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