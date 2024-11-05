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        Köpekler için boş araziye koyulan kulübeyi ateşe verdi, tepki gösteren kişiye bıçak çekti

        BOLU'da, İbrahim U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:30
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        Köpekler için boş araziye koyulan kulübeyi ateşe verdi, tepki gösteren kişiye bıçak çekti
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        BOLU’da, İbrahim U. (72), boş arazide sokak köpekleri için mahalleli tarafından koyulan kulübeleri ateşe verip, kendisine tepki gösteren E.A.’ya bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, öğle saatlerinde Alpağut Mahallesi 210 Sokak’ta meydana geldi. Mahalleli, boş arazinin sahibinden izin alarak sokak köpeklerinin kışın üşümemesi için 3 köpek kulübesi yaptı. Arazinin yanındaki boş arazinin sahibi İbrahim U. ise kulübeleri ateşe verdi. Durumu fark eden E.A., yangını söndürüp, İbrahim U.’ya tepki gösterdi. İbrahim U. tepki gösteren E.A.’ya bıçak çekti. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen, E.A., polis merkezine giderek İbrahim U.’dan da şikayetçi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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