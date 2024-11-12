Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı (2)

        'SENARYOGEREĞİ BOLU'DA 14 BİN 544 BİNA YIKILDI'AFAD Başkanlığı tarafından 7 ilde gerçekleştirilen tam kapsamlı bölgesel deprem tatbikatında, senaryo gereği Bolu'da Çamyayla köyü merkezli 7 ili etkileyen 7.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce depreminin yıl dönümünde 7 ilde tam kapsamlı deprem tatbikatı (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'SENARYOGEREĞİ BOLU'DA 14 BİN 544 BİNA YIKILDI'

        AFAD Başkanlığı tarafından 7 ilde gerçekleştirilen tam kapsamlı bölgesel deprem tatbikatında, senaryo gereği Bolu’da Çamyayla köyü merkezli 7 ili etkileyen 7.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bolu’da, AFAD başta olmak üzere arama ve kurtarma ekipleri, senaryo gereği yıkılan binada arama kurtarma çalışması yürüttü. Yaralılar ve hayatını kaybedenler sedyeyle enkazdan çıkarıldı. Okulu güçlendirme çalışmaları kapsamında bir kısmı yıkılan eski Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen tatbikat alanında 'Bianca' isimli köpek arama yaptı. Deprem bölgesinde Bolu 2’nci Komando Tugayı’na bağlı askerler çadır kent kurdu. Tatbikatta, senaryo gereği enkaz altında yakınları kalanlar ekiplere zorluk çıkardı. Tatbikat senaryosu kapsamında Bolu’da 2 bin 516 can kaybı yaşandı, 4 bin 735 kişi ağır yaralandı, 14 bin 544 bina yıkılırken, 111 bin 747 kişi ise barınma sorunu yaşadı.

        ‘9 İLİMİZDEN BOLU’YA VE İLÇELERİMİZE EKİPLER İNTİKAL ETTİ’

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, senaryo gereği Bolu’ya 9 ilden destek ekip geldiğini aktararak, “Bu tabii bir tatbikat olması hasebiyle aslında bir nevi eksiklerimizi görmek, Allah göstermesin, bir afetin vukuunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde nasıl hareket etmemiz gerektiğinin bir göstergesi oldu. 9 ilimizden Bolu’ya ve ilçelerimize ekipler intikal etti. Belediye başkanlığımız, garnizon komutanlığımız, emniyet ve jandarmamız, hep birlikte bu senaryo çerçevesinde çalışmaları bir gözden geçirmiş olduk. Allah, devletimizi, milletimizi, ülkemizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

        YERLİ İHA BAHA KULLANILDI

        Tatbikat kapsamında, alanda HAVELSAN tarafından üretilen ve 6 saate kadar havada kalabilme özelliğine sahip BAHA Otonom Bulut Altı İHA kullanıldı. Yerli üretim İHA ile bölge sürekli kontrol edildi. AFAD'ın teknik kapasitesine dikkat çeken Vali Aydın, BAHA'ya ilişkin, "AFAD'ımızın teknik kapasitesi gerçekten çok yükseldi. Hem kullandığı araç ve gereçler hem kullandığı böyle insansız hava araçlarıyla zararın tespiti noktasında çok hızlı hareket etmemizi sağladı bu insansız hava araçları. Halihazırda 2 araç Bolu'muza getirildi. Bir tanesi benzinli, bir tanesi elektrikli. Her ikisinin de 3 saat ile 6 saat arasında havada kalma kabiliyeti olan, gece görüş imkanı olan, termal ısı hassasiyeti olan kameraları bünyesinde bulunduran ve HAVELSAN tarafından, gurur verici tarafı da orası. Yerli aletler bunlar. Dolayısıyla bunları kullanmak tüm afetlerde idarelerin kapasitelerini genişletmesi açısından çok önemli" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!

        Benzer Haberler

        Bolu ve çevresindeki 6 ilde deprem tatbikatı yapılıyor
        Bolu ve çevresindeki 6 ilde deprem tatbikatı yapılıyor
        Türkiye Çevre Ajansı yetkilileri Yeniçağa Gölü'nde inceleme yaptı
        Türkiye Çevre Ajansı yetkilileri Yeniçağa Gölü'nde inceleme yaptı
        Bolu'da fidanlar toprakla buluştu
        Bolu'da fidanlar toprakla buluştu
        Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)
        Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı (2)
        Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı
        Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi; Ankara yönü ulaşıma kapandı
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde devrilen tır trafiği aksattı
        Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde devrilen tır trafiği aksattı