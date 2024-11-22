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        Bizans Dönemi'ne ait mezarlık, koruma altına alındı

        BOLU'da Bizans Dönemi'ne ait mezarlık, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilerek korumaya alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:55
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        Bizans Dönemi'ne ait mezarlık, koruma altına alındı
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        BOLU'da Bizans Dönemi'ne ait mezarlık, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilerek korumaya alındı.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Dörtdivan ilçesine bağlı Yukarıdüğer Mahallesi yaylasında bulunan Bizans Dönemi'ne ait mezarlığın koruma altına alınması için Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurdu. Ağustos ayında yapılan başvuru sonrası bölgede Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından inceleme yapıldı. Bölgeye dair kurum görüşleri alındı. Görüşmeler sonucunda tarihi mezarlık 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. Korumaya alınan tarihi mezarlık alanına dair karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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