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        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı(2)

        SÜRÜCÜLERDÜŞÜK HIZDA İLERLİYORBolu Dağı geçişinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:05
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        Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı(2)
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        SÜRÜCÜLERDÜŞÜK HIZDA İLERLİYOR

        Bolu Dağı geçişinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplı yollarda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri kar yağışının yoğun olduğu Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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