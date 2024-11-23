Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı(2)

Bolu Dağı geçişinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplı yollarda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri kar yağışının yoğun olduğu Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

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