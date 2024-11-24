TEM'de hasarlı kazalar nedeniyle trafik durdu

Jandarma ekipleri, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada hasarlı kazalar meydana geldi. Özellikle Bolu Batı Gişeleri mevkisinde yaşanan kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde birçok yerde meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle trafik akışı durdu. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

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