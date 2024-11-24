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        TEM'de hasarlı kazalar nedeniyle trafik durdu

        TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde birçok yerde meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle trafik akışı durdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:25
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        TEM'de hasarlı kazalar nedeniyle trafik durdu
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        TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde birçok yerde meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle trafik akışı durdu. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

        TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada hasarlı kazalar meydana geldi. Özellikle Bolu Batı Gişeleri mevkisinde yaşanan kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol trafiğe kapandı.

        Jandarma ekipleri, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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