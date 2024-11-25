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        Bolu Dağı'nda yağış sürüyor; sürücülere kar lasiği uyarısı

        BOLU Dağı'nda cumartesi günü başlayan kar yağışı devam ederken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:48 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:51
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        Bolu Dağı'nda yağış sürüyor; sürücülere kar lasiği uyarısı
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        BOLU Dağı’nda cumartesi günü başlayan kar yağışı devam ederken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, sürücüleri kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı’nda cumartesi günü başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. Bölgede kar kalınlığı yeşil alanlarda yaklaşık 1 metreye ulaştı. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Otoyol Jandarma ekipleri de güzergah üzerinde önlemlerini artırdı. Yolda kar yağışına rağmen ulaşım yavaş da olsa sağlanıyor. Ekipler, sürücüleri kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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