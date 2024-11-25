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        Bolu Dağı'nda yağışın etkisi azaldı (2)

        KARYAĞIŞI ETKİSİNİ AZALTTIBolu Dağı'nda cumartesi günü başlayan kar yağışı bölgede etkisini azaltırken, ulaşımda aksama yaşanmıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:03 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:05
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        Bolu Dağı'nda yağışın etkisi azaldı (2)
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        KARYAĞIŞI ETKİSİNİ AZALTTI

        Bolu Dağı’nda cumartesi günü başlayan kar yağışı bölgede etkisini azaltırken, ulaşımda aksama yaşanmıyor. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmasıyla D-100 yolu ve Anadolu Otoyolu'nda kar kalmadı. Bölgede tuzlama çalışması sürüyor. Bu arada Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde son durum dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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