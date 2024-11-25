Bolu Dağı'nda yağışın etkisi azaldı (2)

Bolu Dağı’nda cumartesi günü başlayan kar yağışı bölgede etkisini azaltırken, ulaşımda aksama yaşanmıyor. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmasıyla D-100 yolu ve Anadolu Otoyolu'nda kar kalmadı. Bölgede tuzlama çalışması sürüyor. Bu arada Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde son durum dronla havadan görüntülendi.

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