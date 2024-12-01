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        Karla kaplı Abant, havadan dronla görüntülendi

        BOLU'da etkili olan kar yağışlarının ardından karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:00
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        Karla kaplı Abant, havadan dronla görüntülendi
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        BOLU'da etkili olan kar yağışlarının ardından karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı’nda güzel görüntüler ortaya çıktı. Eşsiz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

        Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Milli parkta kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Göl ve karla kaplanan ormanlar, havadan dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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