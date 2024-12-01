Karla kaplı Abant, havadan dronla görüntülendi

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, etkili olan yoğun kar yağışlarının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Milli parkta kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Göl ve karla kaplanan ormanlar, havadan dron ile görüntülendi.

BOLU'da etkili olan kar yağışlarının ardından karla kaplanan Abant Gölü Milli Parkı’nda güzel görüntüler ortaya çıktı. Eşsiz manzara, dron ile havadan görüntülendi.

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