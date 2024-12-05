Makaslama yapıp, yolu kapatan TIR'a otomobil çarptı

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde sürücüsü kontrolünü kaybedince makaslama yapıp yolu kapatan TIR’a arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun İstanbul yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki viyadüklerde meydana geldi. İstanbul yönüne giden OT 16 YKW plakalı TIR’ın şoförü Romanya uyruklu Iona V., direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR, makaslama yapıp yolu kapattı. Bu sırada aynı yöne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil de TIR’a çarptı. Kazayı 2 sürücü de yara almadan atlattı. TIR yolu kapattığından otoyolun İstanbul yönünde de ulaşım durdu. Jandarma ve Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından TIR, çekiciyle yolun kenarına çekildi. Yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.