Kara yoluna inen kurt, cep telefonu ile görüntülendi

Munduşlar köyü Salmanlar Mahallesi yolunda otomobili ile ilerleyen İsmail Ceyhan, yol kenarında kurt gördü. Ceyhan, kurdun kara yolunda yürümesini, aracın yanına gelip daha sonra yoldan uzaklaşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kurt, daha sonra gözden kayboldu.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde kara yoluna inen kurt, yoldan geçen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.