Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da şehir içinde trafik ışığı kalmadı, 20 milyon liralık enerji tasarrufu sağlandı

        BOLU Belediyesi tarafından kent merkezinde trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklar, akıllı dönel kavşaklara dönüştürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 09:51 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da şehir içinde trafik ışığı kalmadı, 20 milyon liralık enerji tasarrufu sağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU Belediyesi tarafından kent merkezinde trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklar, akıllı dönel kavşaklara dönüştürüldü. 5 yıllık süreçte 287 kavşağın tamamındaki trafik ışıkları kaldırıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, akıllı dönel kavşaklar sayesinde trafik yükünün azaltıldığını belirterek, "Trafik kazaları yüzde 50 oranında azaldı. 24 saat çalışan trafik ışıkları kuvvetli enerji harcıyordu. Işıkların kaldırılmasıyla yıllık 20 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlandı" dedi.

        Bolu Belediyesi tarafından sürücülerin trafikte bekleme sürelerini azaltmak ve yakıttan tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla kent merkezindeki trafik ışıklarının tamamı kaldırıldı. Işıkların kaldırıldığı alanlara Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından akıllı dönel kavşaklar inşa edildi. 287 noktadaki trafik ışıklarının kaldırılmasıyla birlikte kent merkezindeki ana arterlerle kavşaklarda sürücüler bekleme yapmadan yollarına devam ediyor. Ayrıca ışıklı ve ışıksız direklere dijital reklam panoları yerleştirilerek, daha estetik ve renkli bir görünüme kavuştu.

        ‘AVRUPA'YA FİKİR İHRAÇ ETTİK’

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 5 yıllık süreçte 287 noktadaki trafik ışıklarını kaldırdıklarını belirterek, "Yeni yaptığımız kavşaklara da hiç trafik ışığı koymadık. Bolu halkı kurallara riayet etti. Herkese özel ders verseydik bu kadar etkili olmazdı. Trafik kazaları yüzde 50 oranında azaldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü de trafik kazalarının en çok azaldığı il ödülünü alıyor. Bu durum bizi de mutlu ediyor. Türkiye'deki ilk denemeydi bu. Küçük bir şehir olan Sinop'ta tarihi boyunca hiç ışık yoktu. Bolu ölçeğinde hiçbir şehir bunu denemeyi göze almadı. Akıllı dönel kavşaklar ayrıca 8 depoda bir depo akaryakıt tasarrufu sağlıyor. Her yönüyle güzel oldu. Bizim Almanya'da kardeş belediyemiz var, Neuss Belediyesi. Başkan bey bizi ziyarete geldiğinde bu uygulamayı görev yaptığı kente de taşımak istediğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda gittiğimde ışıkların yarısının kaldırıldığını gördüm. Belki de ilk kez Avrupa'ya fikir ihraç ettik" diye konuştu.

        'YILLIK 20 MİLYON TL ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI'

        Başkan Özcan, trafik ışıklarının kaldırılmasıyla birlikte milyonlarca liralık enerji tasarrufu sağlandığına dikkat çekerek, "D-100 kara yolu üzerindeki 3 noktada Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kontrolü var. Vatandaşımız şehir içindeki ışıklar kalkınca o bölgede beklemek zorunda kalıyor. Yaşadıkları eziyetin farkındalar. Karayolları Genel Müdürlüğü ile biz de görüşüyoruz oralara daha büyük kavşaklarla ışıkları kaldırarak şehrin diğer bölgeleriyle bütünleştirebiliriz. Trafik ışıklarının kaldırılmasıyla birlikte milyonlarca liralık enerji tasarrufu sağlıyoruz. 24 saat çalışan ışıklar kuvvetli enerji harcıyor. 287 noktadaki ışıkların kaldırılmasıyla yıllık 20 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlandı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı

        Benzer Haberler

        Bolu'da kamyonetin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
        Bolu'da kamyonetin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor
        Bolu'da apartman boşluğuna düşen kedi yavrusu duvar kırılarak kurtarıldı
        Bolu'da apartman boşluğuna düşen kedi yavrusu duvar kırılarak kurtarıldı
        Bolu'da motosiklet kazasında sürücü ve yaya yaralandı
        Bolu'da motosiklet kazasında sürücü ve yaya yaralandı
        Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Yaya geçidinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü