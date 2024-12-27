Anadolu Otoyolu'nun Gerede geçişinde kar yağışı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kar yağışı başladı. Kar yağışı Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde de etkili oldu. Bölgede ulaşım yavaşlarken, Karayolları'na ait araçlar yolda kar küreme çalışması yaptı.

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