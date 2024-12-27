Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı (2)
BOLUDAĞI'NDA DA KAR ETKİLİ OLDUBolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren yağan yağmur, yerini kara bıraktı.
BOLUDAĞI’NDA DA KAR ETKİLİ OLDU
Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren yağan yağmur, yerini kara bıraktı. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Kar zeminde etkili olmazken, ulaşımda aksamalar da yaşanmadı.
Karayolları ekipleri yol güzergahlarında hazır beklerken, trafik ekipleri de kontrollerini sürdürüyor. Bölgede ayrıca, sis nedeniyle de görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.