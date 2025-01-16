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        Bolu Dağı'nda sis, görüş mesafesini düşürdü

        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:45 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:50
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        Bolu Dağı'nda sis, görüş mesafesini düşürdü
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        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan geçişin, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bölgede hafif şekilde sağanak da etkili oluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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