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        Kartalkaya'ya sömestirde 50 bin tatilci

        BOLU'daKartalkaya Kayak Merkezi'ndeki oteller, sömestir tatili nedeniyle yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:19 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:25
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        Kartalkaya'ya sömestirde 50 bin tatilci
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        BOLU'daKartalkaya Kayak Merkezi'ndeki oteller, sömestir tatili nedeniyle yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Doluluk oranının yüzde 100'e çıkma ihtimali var. Sömestr tatilinde en az bir 50 bin kişi bekliyoruz" dedi.

        Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden kayak merkezi Kartalkaya'daki oteller, sömestir tatili için rezervasyonların yüzde 80'ini doldurdu. Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından çocukları ile kayak tatili yapmak isteyen tatilcilerin sömestr döneminde otelleri tamamen doldurması bekleniyor. 5 otelin bulunduğu Kartalkaya'ya gelen tatilciler, farklı eğimli çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde kayak ve snowboard yapmanın heyecanını yaşayacak. Otellerde konaklayacak olanlar, sömestr tatilinde gecelik 2 kişilik oda için 18 bin ile 50 bin TL arasında ücret ödeyecek.

        'PİSTLERDE KAR KALINLIĞI 1 METRE'

        Kartalkaya ve Bolu'da otelleri bulunan Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, kayak merkezi Kartalkaya'da otellerin sömestr tatili için şu an yüzde 80 doluluk oranına ulaştığını açıklayarak, "Doluluk oranının yüzde 100'e çıkma ihtimali var. Bütün oteller hazırlıklarını yaptılar, misafirlerini bekliyorlar. Sömestr tatilinde otel fiyatları gecelik oda 18 binden başlıyor ve 50 bin TL'ye kadar yükseliyor. Hatta özel odalara ve villalara gidersek fiyatlar artıyor. Pistlerde kar kalınlığı 1 metre ve tüm pistler açık. Çocuklara yönelik kayak okulları var. Çocuklara yönelik parkurlar var. Bu şekilde misafirlerin eğlenmesi için de aktiviteler var. Sömestr tatilinde en az bir 50 bin kişi bekliyoruz" diye konuştu.

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