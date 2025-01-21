Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (11)
YAŞAMÇARŞAFLARIBolu'da yangın faciasının yaşandığı otelden bazı tatilciler, çarşafları birleştirerek aşağıya indi.
YAŞAMÇARŞAFLARI
Bolu'da yangın faciasının yaşandığı otelden bazı tatilciler, çarşafları birleştirerek aşağıya indi. Odadaki kişilerin kurtulmasını sağlayan otelin penceresinden aşağıya sarkan çarşaflar görüntülendi.
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