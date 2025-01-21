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        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (11)

        YAŞAMÇARŞAFLARIBolu'da yangın faciasının yaşandığı otelden bazı tatilciler, çarşafları birleştirerek aşağıya indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:50
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        Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı (11)
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        YAŞAMÇARŞAFLARI

        Bolu'da yangın faciasının yaşandığı otelden bazı tatilciler, çarşafları birleştirerek aşağıya indi. Odadaki kişilerin kurtulmasını sağlayan otelin penceresinden aşağıya sarkan çarşaflar görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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