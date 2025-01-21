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        Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 66 ölü, 51 yaralı (4)

        ÖZGÜRÖZEL: BURADA EDİLECEK HER KELİME AİLELER AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ DEDİKCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın faciasının yaşandığı otelin bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 19:37 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:40
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        Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 66 ölü, 51 yaralı (4)
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        ÖZGÜRÖZEL: BURADA EDİLECEK HER KELİME AİLELER AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ DEDİK

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın faciasının yaşandığı otelin bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra otelin önünde açıklama yapan Özel, konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek, “Yapılması gereken her şeyin hızla yapılması lazım. Bu yasa, bu acıya saygı duyulması lazım. Endişelerle, bir takım kendine ilişkin meselelerle doğru olmayan erken ifadeler çok tehlikelidir. Daha 3 kayıp, 6 kayıp denildiğinde Tanju Özcan bana ’50’nin üzerinde olabilir’ dedi. Ben ‘sorumlu davranalım’ dedim. Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli dedik. Valiliğin açıklamasını bekledik. 6 saat bekledik biz. Maalesef bir yandan da iptal edilmeyen il kongresindeki konuşmayı bekliyormuşuz. Bu da milletin çok ayıpladığı bir şey” dedi.

        ‘UTANÇ DUYDUM’

        Özel açıklamasının devamında otelin uygunluk belgesine değinerek, “2007 yılında bu otel yapılırken Turizm Bakanlığı Bolu Belediyesi’nden bir talepte bulunur, belediye de o gün ‘uygunluk’ belgesi verir. O belgenin el altından servis edilip. Aklım almadı. Bunun bakanlık kökenli olması inanılır bir şey değil. Baktık, gördük ki bir algı çalışması. O yıl belediye zaten sizde. O günden bugüne de belediyenin kapısını çalan olmamış. Burayı denetlediğinde bakanlık yangınla ilgili yeni bir denetim talep etmemiş. Biz bunları konuşmayı zul sayarız. Ağzımızı açmadık. Önce cenazeler, yas bitecek. Eninde sonunda her şey sorulur, hesap sorulacak. Bizde bir kusur olsa o da konuşulur ama Bolu Belediyesi’nin sınırlarında değil, burası büyükşehir değil. Böyle bir sorumsuz açıklama Allah korusun, insanın evladı ölmüş burada. Sen beni yalan yere hedef gösteriyorsun, adamın gırtlağına yapışırlar burada. Göreve geldiğinde tebrik telefonu açmıştım sayın bakana. ‘Hayırlı olsun, Allah utandırmasın’ diye. Ama bugün gerçekten utanılacak bir şey yaptı. Böyle şeyleri yapmamak lazım, büyük üzüntü içindeyiz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için diyeceğim ama yaşanıyor işte lanet olsun. Gerçekten artık bu işlere bir başka yerden bakmak lazım” diye konuştu.

        Bu işin bir sayın bakan eliyle siyasileştirilmeye çalışılmasından dolayı sadece meşru müdafaa hakkı bir açıklama yapmak durumunda kaldık çünkü hiç alakamız olmayan bir konu. Yine de işin bu boyuta gelmesinden, içeride yanmış çocuk bedenleri varken de bunların konuşulmasından hepimiz adına utanç duydum. Çok yanlış oldu. Ama burada bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Ama olmaz, 2025 yılında bir ülkede insanlar böyle ölmez, ölemez” ifadelerini kullandı.

        Samet ÖKSÜZ- Muhammet BAYRAM/ BOLU,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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