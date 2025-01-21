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        Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 66 ölü, 51 yaralı (6)

        ÖZEL:TÜRKİYE ARTIK TUHAF ÖLÜMLER ÜLKESİ, YOK YERE ÖLÜMLER ÜLKESİ OLMAKTAN KURTULMAK ZORUNDACHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan oteldeki yangın faciasında yaralanan vatandaşları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 21:42 Güncelleme: 21.01.2025 - 21:45
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        Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 66 ölü, 51 yaralı (6)
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        ÖZEL:TÜRKİYE ARTIK TUHAF ÖLÜMLER ÜLKESİ, YOK YERE ÖLÜMLER ÜLKESİ OLMAKTAN KURTULMAK ZORUNDA

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan oteldeki yangın faciasında yaralanan vatandaşları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Özel, ziyaretinin ardından hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı. Özel, “İçeride vatandaşlarımız burada hastanede kendilerine gösterilen ilgiden memnunlar. Yoğun bakımda olan 1 hastamız hariç tüm hastalarımızı ziyaret ettik. Önümüzdeki saatlerde, günlerde bu mucizelerden sizler kanalıyla bütün Türkiye haberdar olacak. Hepsinin ilgi çekici hikayeleri var. Evlat sevgisine dair, aile olmaya dair, eşini ve iki çocuğunu kaybetmiş kurtulan bir babanın duyguları da çok farklı. Bütün çocuklarını çarşafla aşağıya indirebilmiş bir babanın da hikayeleri var. Böyle günlerin bir daha yaşanmaması, böyle bir can pazarının bir daha yaşanmaması için hepimize düşen sorumluluklar var. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Türkiye artık tuhaf ölümler ülkesi, yok yere ölümler ülkesi olmaktan kurtulmak zorunda. Ben bir kez hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yangından mucize eseri kurtulanlara da acil şifalar diliyorum. Bir daha böyle can pazarlarının yaşanmamasını diliyorum” dedi.

        ‘BİZ 12-14 TANE ÇOCUK GÖRDÜK’

        Hastanede tedavi gören yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili de bilgiler veren CHP Lideri Özel, "Yaralılarımızın genel olarak sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyleyebilirim. Karbonmonoksit tedavisi ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin tedavisi hep iyiye gittiği söylendi. Çocuklar gayet iyiydi. Bir yoğun bakımda durumu ciddi olan bir hasta var. Genelde ziyaret ettiğiniz hastalarımızın durumları iyiye gidiyor. Ama ameliyat olacak olanlar var. Kırıkları olan var. Tedavileri olacak olanlar var. Yarın taburcu olacak olanlar var. Durumlarıyla ilgili detaylı açıklamayı doktorların yapması daha doğru olur. Yaralılar arasından biz 12-14 tane çocuk gördük. Ama yine de rakamları içeriden almak daha doğru olacaktır. Hayatını kaybedenlerle ilgili o detaylı açıklamayı Ali Yerlikaya'dan bekliyoruz. Bu gece geç saatlerde de olsa rakamlarla ilgili son durumu paylaşacağını bana söylemişti, ben de bekliyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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