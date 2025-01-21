Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 76 ölü, 51 yaralı (7)

ÖLÜSAYISI 76’YA YÜKSELDİ; 45 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının yaşandığı Kartalkaya’da gazetecilere yaptığı açıklamada can kaybının 76’ya yükseldiğini söyledi. Kimlikleri tespit edilen 45 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini belirlen Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

“Bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler itfaiye ve su tankerleri her türlü olması gereken ekipmanlar ve insan kaynaklarıyla yangın söndürüldü. Arama kurtarma çalışmaları da az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor. Acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine baş sağlığı aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum. Şunu söylemek istiyorum, 76 canımızla ilgili buradan tabi Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen Bolu’da aileleriyle bunların kimlikleri tespit edildi. Şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleri ile ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili adli tıp kurumunda kimlik tespit ve DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek.”

GÖZALTI SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların sayısının 9’a yükseldiğini ifade ederek, “Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet başsavcımız ve 5 savcımız ve bilirkişiler ihmal kusur neyse bunla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Ama şu bilgiyi vermek istiyorum. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Önceki basın açıklamamda da söylemiştim. Otelin ilk gününden bugüne kadarki süreç çok detaylı şekilde inceleniyor. Yasal prosedür ile ilgili ne kusur, ihmal varsa bu idari soruşturma sonucunda hakikat ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bugün Bakanlar Kurulu’ndan sonra 1 günlük milli yas ilan edildi. Dediğimiz gibi 85 milyon hepimizin yüreği dağlandı. Yasımız var ama bu acıyı bize yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçmayacaklar” diye konuştu.