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        Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 76 ölü, 51 yaralı (7)

        ÖLÜSAYISI 76'YA YÜKSELDİ; 45 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının yaşandığı Kartalkaya'da gazetecilere yaptığı açıklamada can kaybının 76'ya yükseldiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 22:18 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:18
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        Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 76 ölü, 51 yaralı (7)
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        ÖLÜSAYISI 76’YA YÜKSELDİ; 45 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının yaşandığı Kartalkaya’da gazetecilere yaptığı açıklamada can kaybının 76’ya yükseldiğini söyledi. Kimlikleri tespit edilen 45 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini belirlen Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

        “Bütün kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler itfaiye ve su tankerleri her türlü olması gereken ekipmanlar ve insan kaynaklarıyla yangın söndürüldü. Arama kurtarma çalışmaları da az önce nihayete erdirildi. Önceki basın açıklamamızda vefat eden canlarımızla ilgili maalesef 66 demiştik. Yüreğimiz yanıyor. Acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun. Ailelerine baş sağlığı aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Allah tekrarından aziz milletimizi korusun diyorum. Şunu söylemek istiyorum, 76 canımızla ilgili buradan tabi Sağlık İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen Bolu’da aileleriyle bunların kimlikleri tespit edildi. Şu ana kadar da 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleri ile ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık. Bununla ilgili adli tıp kurumunda kimlik tespit ve DNA tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlarla ilgili çalışmalar süratle tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilecek.”

        GÖZALTI SAYISI 9’A YÜKSELDİ

        Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların sayısının 9’a yükseldiğini ifade ederek, “Adalet Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bolu Cumhuriyet başsavcımız ve 5 savcımız ve bilirkişiler ihmal kusur neyse bunla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Ama şu bilgiyi vermek istiyorum. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır. Mülkiye başmüfettişlerimiz geldi. Önceki basın açıklamamda da söylemiştim. Otelin ilk gününden bugüne kadarki süreç çok detaylı şekilde inceleniyor. Yasal prosedür ile ilgili ne kusur, ihmal varsa bu idari soruşturma sonucunda hakikat ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Bugün Bakanlar Kurulu’ndan sonra 1 günlük milli yas ilan edildi. Dediğimiz gibi 85 milyon hepimizin yüreği dağlandı. Yasımız var ama bu acıyı bize yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçmayacaklar” diye konuştu.

        ‘AFAD YARIN SON TARAMALARINI YAPACAK’

        AFAD’ın yarın son çalışmalarını yapacağını belirten Bakan Yerlikaya, “Yarın son kez otelde AFAD ekiplerimiz tekrar son taramalarını yapacaklar. Hava karardı. Dün gece 03.30’dan itibaren duraksamadan bu çalışmalar yapılıyor. Bizi uzaktan yakından arayan geçmiş olsun dileklerini ileten yurt içinden arayan bütün dostlarımıza kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekraren Allah’tan rahmet diliyorum. Çok büyük üzüntü acı hissediyoruz” dedi.

        ‘SORULARIN TAMAMI YANITINI BULACAK’

        Yerlikaya, gözaltına alınan kişilerle ilgili detayları Adalet Bakanlığı’nın açıklayacağını ifade ederek, “Buna benzer, daha önceki acı yaşadığımız olaylarla ilgili idari tahkikatla ilgili en fazla 10 günde bu işi bitiririz. Soruların tamamı yanıtını bulacak. Adli soruşturma ve kovuşturma olacak, ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Hep beraber yüreğimizdeki acının soğumasıyla ilgili ne olması gerekiyorsa, biz hukuk devletiyiz onun gereği mutlaka ama mutlaka yapılacak” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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