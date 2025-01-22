Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yapıyor (3)

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaşamını yitiren 76 kişiden kimliği tespit edilen 45'inin cenazeleri, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morglarından ailelerine teslim edildi. Bolu dışından gelen vatandaşların cenazeleri memleketlerine gönderildi.

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