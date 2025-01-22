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        Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yapıyor (3)

        KİMLİĞİTESPİT EDİLEN CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİKartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaşamını yitiren 76 kişiden kimliği tespit edilen 45'inin cenazeleri, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morglarından ailelerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:57
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        Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yapıyor (3)
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        KİMLİĞİTESPİT EDİLEN CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaşamını yitiren 76 kişiden kimliği tespit edilen 45'inin cenazeleri, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morglarından ailelerine teslim edildi. Bolu dışından gelen vatandaşların cenazeleri memleketlerine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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