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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel yangınında ölen ailenin cenazesine katıldı

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip, dün Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 8 kişinin Bolu'daki cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 22.01.2025 - 15:50
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel yangınında ölen ailenin cenazesine katıldı
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        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip, dün Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 8 kişinin Bolu’daki cenaze törenine katıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında ölen aynı aileden Bilal Gültekin, Sena Gültekin, Rümeysa Gültekin, Enes Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Gültekin, Bekir Sadık Gültekin ve Sümeyye Güner’in cenaze törenine katılmak üzere Bolu’ya geldi. İlk olarak Gültekin ailesinin evine taziye ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camisi'ndeki cenazeye katıldı. Aynı aileden 8 kişinin tabutlarının yan yana konulduğu cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından, "Uğurlamakta olduğumuz 8 kardeşimize, Rabb'imden, kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyorum. Makamları ali olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi şüheda sınıfında hepsini haşru cem eylesin. Tabii Mehmet Bey, benim milletvekili arkadaşım, parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz, bir kardeşliğimiz vardı. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Rabb'im bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşru cem eylesin. Canımız yandı, yüreğimiz yandı ve şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabb'im inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşru cem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Rabb'im sabrın sonu selamettir, zaferdir temennisiyle kendilerine Fatihalarımızı gönderelim" diye konuştu.

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