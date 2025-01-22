Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yaptı (5)
ÖLÜSAYISI 79'A YÜKSELDİBolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi.
ÖLÜSAYISI 79'A YÜKSELDİ
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi.
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