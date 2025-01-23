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        Kartalkaya'daki oteller, pistlerini yeniden açtı

        BOLU Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle ilan edilen 1 günlük milli yasın sona ermesinin ardından bölgedeki oteller, dün kapattıkları pistlerini yeniden açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:15
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        Kartalkaya'daki oteller, pistlerini yeniden açtı
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        BOLU Kartalkaya’daki yangın faciası nedeniyle ilan edilen 1 günlük milli yasın sona ermesinin ardından bölgedeki oteller, dün kapattıkları pistlerini yeniden açtı. Tatilcilerin bölgedeki 4 otelin pistlerinde kayak yaptığı görüldü.

        Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 şüpheli, gözaltına alındı.

        GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

        Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldığı sırada, bölgedeki diğer otellerde kalanlar, pistleri doldurdu. Tatilciler bölgede kayak yaparken, görüntüler sosyal medya tepki çekti. Facia sonrası 22 Ocak'ta milli yas ilan edilirken, bölgedeki 4 otel pistlerini kayağa kapattı. Milli yasın sona ermesi ile pistler, bugün yeniden kayağa açıldı. Tatilcilerin bugün de kayak yapmaya devam ettiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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