Bolu Dağı'nda mangal kömürü yüklü TIR alev alev yandı

Olay, saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Ukrayna'dan Irak'a mangal kömürü taşıyan Zafer Polat yönetimindeki 27 AFE 693 plakalı TIR'ın dorse bağlantı kabloları bilinmeyen nedenle tutuştu. Sürücü Zafer Polat, araçtan çıkarak itfaiyeye ihbarda bulundu. Alevler kısa sürede TIR'ın dorsesindeki mangal kömürlerine yayıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken TIR kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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