Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (3)

'TAKSİRLEBİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERME SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR'

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin konuştu. Tüm şüphelilerin 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan tutuklandıklarını belirten Barut, "Hem otel sahibi, otel genel müdürü dahil 9 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Sulh ceza mahkemesi hakimliği tarafından 1 kişi adli kontrolle salıverildi. Halen mevcut 4 kişi gözaltında. Onların da bugün itibarıyla adliyeye sevk olacağını düşünüyoruz. Çünkü 4 kişinin gözaltı süreleri, bugün itibarıyla bitiyor. Yine soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporuna göre herhangi bir kusuru olan diğer şüphelilerin de gözaltına alınacağı, gözaltıların artacağı yönünde duyumlarımız var. Bu konuda soruşturma halen devam ediyor. Biz de Bolu Barosu olarak Türkiye'nin her tarafından bu olaydan dolayı hem vefat edenlerin hem de yakınlarının haklarının hiçbir şekilde zayi olmaması için soruşturmaların titizlikle devam etmesi, herhangi bir şekilde delil karartılması veya herhangi bir şekilde soruşturmaya halel gelmemesi için kovuşturmayı bizzat başsavcılıkla beraber takip etmekteyiz. Soruşturmanın her aşamasında hem şüpheliler açısından hak kayıplarının olmaması hem de mağdurlar açısından herhangi bir şekilde hak kayıplarının olmaması için Bolu Barosu olarak 3-4 gündür biz de adliyede, her gün sabahtan akşama kadar soruşturmanın takibini yapmaktayız" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU DEĞERLENDİRMESİ

Barut, bilirkişi raporlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Bilirkişi raporu hakkında daha önce rapor hazırlandı mı hazırlanmadı mı, herhangi bir dosya içerisinden bilgi sahibi değiliz. Bizim bildiğimiz kadarıyla kusur incelemesi halen devam ediyor. Birtakım şüphelilerin kusurlarına dair rapor verildi ama daha önceki rapor var mı yok mu veya bu rapordan dolayı herhangi bir el çektirme oldu mu; o konuda bilgi sahibi değiliz. Dediğimiz gibi şu anda soruşturma devam ediyor. Soruşturmada herhangi bir kısıtlılık şu ana kadar mevcut değil. Bu 1-2 günlük yoğunluktan sonra tüm evrakların başsavcılığımıza şüpheli avukatlar tarafından alındıktan sonra inceleyeceğiz. O evrakları da sizinle eğer kısıtlama olmazsa paylaşmayı düşünüyoruz. Şu anda ifadelerden bildiğimiz kadarıyla restoran tarafında ilk yangın başlıyor. Ondan sonra müdahale etmeye başlıyorlar. Daha sonra da yangın bir anda her tarafa yayılıyor. İfadelerden bildiğimiz kadarıyla yangının başlangıcı restoran kısmında olduğunu düşünüyoruz."