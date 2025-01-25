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        Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (2)

        BİLİRKİŞİHEYETİ OTELDE İNCELEME YAPIYORBolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturma sürerken, bilirkişi heyeti bugün de yangının çıktığı Grand Kartal Otel'e geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:01 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:05
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        Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (2)
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        BİLİRKİŞİHEYETİ OTELDE İNCELEME YAPIYOR

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturma sürerken, bilirkişi heyeti bugün de yangının çıktığı Grand Kartal Otel'e geldi. Heyet, otelde incelemelerini sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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