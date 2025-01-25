Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu (2)
BİLİRKİŞİHEYETİ OTELDE İNCELEME YAPIYORBolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturma sürerken, bilirkişi heyeti bugün de yangının çıktığı Grand Kartal Otel'e geldi.
BİLİRKİŞİHEYETİ OTELDE İNCELEME YAPIYOR
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin soruşturma sürerken, bilirkişi heyeti bugün de yangının çıktığı Grand Kartal Otel'e geldi. Heyet, otelde incelemelerini sürdürüyor.
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