Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9 oldu

BOLU'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin öldüğü otel yangını faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan şüpheli sayısı 9'a çıktı.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla, bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti, alevler 11 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturmada 14 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u dün adliyeye sevk edildi. İşletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras, dün tutuklandı.

4 ŞÜPHELİ JANDARMADA

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz de tutuklandı. İş güvenliği uzmanı E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.