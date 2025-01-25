Kartalkaya'daki otel yangınının ilk 2,5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı

Kayıtta müdahalede bulunanlar, araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekiyor.

Kamera kaydı saat 05.00 sularını gösterirken çatının ve yan cephenin büyük bölümünün yandığı, saat 05.15'e kadar yoğun alevlerin oteli kapladığı, saat 05.40 sularında da otelin ön cephesinde alevlerin yoğunlaştığı anlaşılıyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangının çıktığı ilk anlar ve sonrasındaki 2,5 saate ilişkin, oteli dışarıdan gören yakındaki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülere ulaşıldı.

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