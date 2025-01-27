Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a çıktı (7)

78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yanan otelin sahibi Halit Ergül’ün Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Otel’in genel müdürü Ahmet Demir de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19’a yükseldi.

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