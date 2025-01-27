Bolu'daki otel yangını, mutfakta kızgın yağın tutuşmasıyla başlamış (2)

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında otelde denetleme yaptığı ortaya çıkan FQC Global Danışmanlık AŞ.'nin yetkilisi Ali A., İstanbul’da gözaltına alındı. Ekipler tarafından Bolu’ya getirilen şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

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