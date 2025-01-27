Bolu'daki otel yangını, mutfakta kızgın yağın tutuşmasıyla başlamış (4)

'ÇOKMASRAFLI OLDUĞU İÇİN BAŞVURUYU İPTAL ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞ'

Bolu’da, Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yangının çıktığı Grand Kartal Otel’in muhasebecisi Kadir Özdemir’in (49) savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Özdemir, ifadesinde otelin genel müdürü Emir Aras’ın itfaiyenin tespit ettiği eksikliklerin giderilmesinin çok masraflı olduğunu söylediğini ifade ederek, yangın denetimi ve geri çekilen dilekçeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Grand Otelde muhasebeci olarak çalışırım. Aynı zamanda Grant Kartal Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin muhasebecisiyim. Vaktimin çoğunluğunu Gazelle Otel’de geçirim. 20 günde bir Grand Kartal Otel’e giderim. Grand Kartal oteldeki işlemleri elemanlarım olan C.Ö. ve M.S. yapar. İşlerimi bunlar vasıtasıyla yaparım. Yapılan denetimlere elemanlarım iştirak etmektedir. Denetim sonucunda verilen raporlar elemanlarım vasıtasıyla bana gelir, bazen de benim olmadığım zamanlarda yönetime verilir. Aralık ayının 10'u gibi Mudurnu A.Ş.'nin yetkililerinden İsmail K. beni arayarak Grand Kartal Otel içinde kiraladıkları yer için yangın uygunluk raporu istediklerini söyledi. Ben de Emir Aras Bey ile görüştüğümde yardımcı olmamı söyledi. Bana o yerin kiralandığına dair herhangi bir sözleşme gelmedi. Yangın raporu almak için Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne gittim. Oraya gittiğimde durumu anlattım ve orada bulunan formlardan verdim. Ve o formu doldururken restoranı bilmezler diye otelin ismini yazdım. Bu başvurum üzerine itfaiyeden biri gelip otelin tamamını denetlemiş. Denetlerken muhasebe elemanı Cemal Bey refakat etmiş. İtfaiye raporu çıktıktan sonra otelin tamamının denetlendiğinden haberim oldu. Denetleme raporu çıktıktan sonra C.Ö. beni arayarak, Emir Bey (Emir Aras) ile görüştüğünü eksikliklerin çok masraflı olduğunu bunları yapamayacaklarını, başvuruyu iptal etmemiz gerektiğini söylemiş. Ben de sonrasında Emir Bey ile görüşerek başvuruyu iptal edelim mi diye sordum. O da ‘tamam edelim’ dedi. Ben de bunun üzerine Bolu Belediye Başkanlığına giderek, halkla ilişkiler bölümüne giderek önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum dedim. Onlar da dilekçeni ver dediler. Ben de yazılı bir dilekçe verdim. Sonrasında Mudurnu Enerji A.Ş., kendileri başvurup uygunluk belgesi aldılar. Ben Mudurnu Enerji A.Ş. adına dilekçe verip vermediğim hususunda kafamda bir soru işareti var ancak hatırlamıyorum.”