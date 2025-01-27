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        Grand Kartal Otel için yağmurlama sistemi maliyeti 2 milyon lira civarında

        BOLU'da, otel yangını sonrası yangın söndürme tüpü taleplerine yetişemediklerini belirten yangın söndürme sistemleri firmasının yönetim kurulu başkanı Nizameddin Tav, Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, "Otelde sprinkler sistemi var olsaydı, böyle bir acı yaşamazdık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:35 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:40
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        Grand Kartal Otel için yağmurlama sistemi maliyeti 2 milyon lira civarında
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        BOLU’da, otel yangını sonrası yangın söndürme tüpü taleplerine yetişemediklerini belirten yangın söndürme sistemleri firmasının yönetim kurulu başkanı Nizameddin Tav, Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, “Otelde sprinkler sistemi var olsaydı, böyle bir acı yaşamazdık. Grand Kartal Otel için sistemin kabaca maliyeti 2 milyon civarında çıkar” dedi.

        Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı otelde ikaz sistemlerinin çalışmadığı ve sprinkler (yağmurlama) söndürme sisteminin bulunmadığı ortaya çıktı. Bolu’da yangın söndürme sistemleri projelendiren firmanın yönetim kurulu başkanı Nizameddin Tav, sprinkler sistemi hakkında bilgi verdi.

        ‘TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ’

        Otel yangınının ardından iş yoğunluklarının arttığını ve söndürme sistemi taleplerine yetişemediklerini de belirten Nizameddin Tav, “Yüzde 70, yüzde 80 civarında işlerimiz arttı. Yani taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Çoğunlukla yangın söndürme cihazları, yangın tüpü diye halk arasında bilinen yangın söndürme cihazlarımızın talebi arttı. Onun dışında otomatik sistemler, davlumbaz sistemleri ve bu maalesef otelde bulunmayan sprinkler (yağmurlama) sistemleri gibi sistemler projelendirilmesi baya arttı” diye konuştu.

        ‘1 AY GİBİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDEBİLİRİZ’

        Tav, Grand Kartal Otel büyüklüğündeki bir yapı için sprinkler sistemi maliyetini açıklayarak, “Binanın yaşının hiçbir önemi yok. Sıfır binadan 50 yıllık binaya, hepsine bunları uygulayabiliyoruz. Otelde sprinkler sistemi var olsaydı böyle bir acı yaşamazdık. Grand Kartal Otel için sistemin kabaca maliyeti 2 milyon civarında çıkar. Bunu 1 ay gibi bir süre içerisinde teslim edebiliriz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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