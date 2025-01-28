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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinden yanan otelde inceleme (3)

        GOLDENKEY OTEL, YANGIN NEDENİYLE SEZONU KAPATIYORKartalkaya kayak merkezinde bulunan otellerden biri olan Golden Key Kartalkaya Otel, geçen hafta salı günü Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın nedeniyle sezonu kapatma kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 21:43 Güncelleme: 28.01.2025 - 21:45
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinden yanan otelde inceleme (3)
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        GOLDENKEY OTEL, YANGIN NEDENİYLE SEZONU KAPATIYOR

        Kartalkaya kayak merkezinde bulunan otellerden biri olan Golden Key Kartalkaya Otel, geçen hafta salı günü Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın nedeniyle sezonu kapatma kararı aldı. Otelden yapılan açıklamada şöyle denildi:

        “Bölgemizde yaşanan elim olay sonrasında karşılanması gereken olası ihtiyaçları da göz önüne alarak otelimizi açık tuttuk. Kamu yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bölgemizde yapılan çalışmaların sonuçlandığı bilgisine ulaştık. Bu sebeple, yaşadığımız acı ve üzüntüden dolayı faaliyetlerimizi aynı duygu ve motivasyonla yürütemeyeceğimizden, 31 Ocak 2025 tarihi itibariyle bu yıl için sezonu kapatacağız. Rezervasyon yaptırmış ve ön ödeme yapmış tüm konuklarımızın geri ödemeleri ve iadeleri eksiksiz bir şekilde yapılmaktadır ve yapılacaktır.”

        Kartalkaya’da yanan otelin yanında bulunan Kartal Otel müşteri kabul etmezken, diğer 2 otelde ise doluluk oranı yüzde 40 seviyesine kadar düştü.

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