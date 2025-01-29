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        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önce çıktı

        BOLU'da Kartalkaya kayak merkezinde yanan otelde çalışan ve yangın sırasında babasıyla birlikte işletmede bulunan Tuni Urhan (42) yaşadığı korku dolu anları anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:29 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:30
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        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önce çıktı
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        BOLU’da Kartalkaya kayak merkezinde yanan otelde çalışan ve yangın sırasında babasıyla birlikte işletmede bulunan Tuni Urhan (42) yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tuni Urhan, yangının belirtilen saatten daha erken çıktığını iddia ederek, "Yangını saat 03.30'da çıktı diyorlar ama yangın o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00’e geliyordu. Genelde yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyor. Otelde duman sensörü de yoktu. Otel müdürü Zeki Bey, sadece personelleri uyandırın, yarısı mutfağa gelsin yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin dedi” diye konuştu.

        Kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel'in mutfak kısmında 21 Ocak'ta yangın çıktı. İlk ihbarın saat 03.21’de yapıldığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

        Otelde çalışan ve babasıyla birlikte yangın sırasında işletmede bulunan Tuni Urhan, yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Otelde bulunan babasını aradığında saatin 03.00’e geldiğini belirten Urhan, “Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama yangın o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00’e geliyordu. Mutfakla restoranın birbirine geçişi var. Ben kapıdan çıktığımda zaten bir patlama oldu. Biz o alevlerin çıktığı yerin hemen karşısındaydık. Aramızda çok az bir mesafe var. Arkamız zaten uçurum fazla uzaklaşma şansımız yok. O an bir patlama daha yaşandı ve yangın 4’üncü kattan 6’ncı kata kadar çıktı. İkinci katta personel kalıyordu. Onların üst katında insanlar kalıyordu ve bağırmaya başladılar. ‘Yardım edin’, ‘Kimse yok mu’ ‘Yangın var bizi kurtaracak olan yok mu’ diye bağıranlar vardı. Bütün bunlar arka tarafta yaşanıyordu” dedi.

        'BABAMI ARAYIP ‘YANIYORUZ ÇIKIN’ DEDİM'

        Tuni Urhan, dışarıya çıkmayı başardıktan sonra otelde bulunan babasını telefonla aradığını ifade ederek şunları söyledi:

        “Babama ulaştım ‘Yanıyoruz çıkın hemen’ dedim. Onlar 3’üncü katta kalıyorlar. Yangından haberiniz yok mu dedim, ‘Yok’ dedi. 5 dakika sonra babamı tekrar aradım. Pantolonumu giyiyorum dedi. ‘Ne pantolonu hemen çıkın’ dedim. Babam odada beş kişi kalıyorlar. Bir tanesi çamaşırhanenin şefi ve orada çalışan insanlar. Gürültü duymuşlar ama kavga zannetmişler. Ben aramasam kimsenin haberi yok.”

        'YANGIN ALARMLARI ODADA MÜŞTERİLER SİGARA İÇTİĞİ İÇİN KAPALIYDI'

        Yangının kızgın yağdan çıktığını öğrendiklerini söyleyen Tuni Urhan, “Suyla söndürmeye çalışıyorlar. Bacalar tıkalı olduğu için donmuş yağlar alev alıyor. Otel müdürü diyor ki kimseyi uyandırmayın yangın alarmlarını kapatın. Zaten genelde yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyor. Otelde duman sensörü de yoktu. Otel müdürü Zeki Bey, sadece personelleri uyandırın, yarısı mutfağa gelsin, yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin dedi” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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