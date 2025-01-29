Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önce çıktı (2)

Şu ana kadar soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 28’e yükseldi. Bu şüphelilerden daha önce adliyeye sevk edilen 26 kişiden 19’u tutuklanmıştı.

Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Halit Ergül’ün Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan diğer oteli Gazelle Resort Otel'de kat görevlisi olan İ.E. gözaltına alındı.

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