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        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önce çıktı (2)

        GAZELLEOTEL'İN KAT GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDIKartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan diğer oteli Gazelle Resort Otel'de kat görevlisi olan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:31 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:31
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        Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin çalışanı: Yangın saat 03.00'ten önce çıktı (2)
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        GAZELLEOTEL'İN KAT GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

        Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Halit Ergül’ün Bolu’nun Karacasu beldesinde bulunan diğer oteli Gazelle Resort Otel'de kat görevlisi olan İ.E. gözaltına alındı.

        DENETLEME FİRMASININ YETKİLİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Yanan oteli denetleyen FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. ise İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şu ana kadar soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 28’e yükseldi. Bu şüphelilerden daha önce adliyeye sevk edilen 26 kişiden 19’u tutuklanmıştı.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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