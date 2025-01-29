CHP lideri Özel'den Bakan Ersoy'a otel yangını tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını ile ilgili talihsiz bir süreç yaşandığını belirterek, “Daha duman tütüyor daha yanıyor içeride torunlar evlatlar var. Çıkıp Bolu Belediyesini hedef göstermesi son derece yanlıştı. Bülent Arınç’tan Devlet Bahçeli’ye kadar Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluk almamasını eleştirmeyen kalmadı. Otelin üzerinde kocaman Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimindedir yazılı tabela hala orada duruyorken Kültür ve Turizm Bakanı’nın orada yaptığı iş telaşla yapılmış hiç yakışmayan bir işti.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu. Özel, ilk olarak Kılıçarslan Mahallesindeki Gültekin ailesinin evine gitti. Özel, yangında üç çocuğunu, gelinini ve 4 torununu kaybeden Yüksel Gültekin’i ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Özel, daha sonra yangında kızını ve torununu kaybeden Yusuf Yaman’ı Kasaplar köyündeki evindeki ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, yangında yakınlarını kaybeden ailelere taziye dileklerini ilettiklerini belirterek, “Hepimizin yüreğini yakan hepimizin yüreğine 78 kez ateş düşüren bütün Türkiye’nin hem gündeminde hem de gerçekleştiği günden bu yana travma yaşatan bir acıya Bolu ev sahipliği yaptı. Böyle acıyı Bolu sırtlanmak zorunda kaldı. İlk gün tüm programlarımızı iptal edip Kartalkaya’ya gelmiştik. Yetişebildiğimiz bütün cenazelere İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa’da biz ve arkadaşlarımız katılmaya çalıştık. Bolu’ya cenazelere gelememiştik buradaki aileleri ziyaret ettik taziye dileklerimizi ilettik. Bir aileden 8 kayıp var. Diğer ailede anne ve kızı yaşamını yitirdi. Baba bir başına kalmış. Bolu’daki iki aile Bolu siyaseti açısından önemli isimler. Anavatan Partisi’nde 5 dönem il başkanlığı yapmış dede, kızını ve torununu kaybetti. Diğeri de AK Parti’nin kurucusu olmuş bir aile. Acı düşerken hepimizin birden gönlüne düşüyor. İyi günde kötü günde birlikte olabilirsek biz milletiz.” diye konuştu.