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        Bolu Dağı'nda kar yağışı

        BOLU Dağı D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:25
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı
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        BOLU Dağı D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. D-100 kara yolu geçişinde hafif şekilde kar yağarken, zeminde etkili olmadı. Kar yağışının ardından yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Dağı'nda kar yağışıyla birlikte sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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