Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oldu.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde kar yağışı başladı. D-100 kara yolu geçişinde hafif şekilde kar yağarken, zeminde etkili olmadı. Kar yağışının ardından yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bolu Dağı'nda kar yağışıyla birlikte sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.