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        Bolu'da evde çıkan yangın, ahırı da yaktı

        BOLU'da bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra da sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:41 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:45
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        Bolu'da evde çıkan yangın, ahırı da yaktı
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        BOLU’da bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Ovadüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan K.’ya ait 2 katlı evde, iddiaya göre elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Evden çıkan Ramazan K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerin yardımıyla ahırdaki hayvanlar da çıkarıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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