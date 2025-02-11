Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kar yağışı ile birlikte şambrele talep arttı

        BOLU'da kar yağışı ile birlikte çocukların tabiat parkları ile mahalle aralarında kaymak için kullandıkları şambrele talep arttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kar yağışı ile birlikte şambrele talep arttı
        ABONE OL

        BOLU'da kar yağışı ile birlikte çocukların tabiat parkları ile mahalle aralarında kaymak için kullandıkları şambrele talep arttı. Şambrel üreten esnaf Fatih Düğen, "Talebe yetişemez olduk" dedi.

        Kar yağışının etkili olduğu Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Milli parklar ve tabiat parklarını ziyaret eden vatandaşlar, kiraladıkları ya da satın aldıkları şambreller ile kayarak karın keyfini çıkarıyor. Kar yağışıyla birlikte çocukların kayıp, eğlenmek için kullandıkları şambrele talep arttı.

        Büyükcami Mahallesi'nde şambrel üretimi yapan Fatih Düğen, kar yağışıyla birlikte üretimi artırdıklarını belirterek, "Sezon daha Bolu'da yeni başladı. Kar biraz Bolu'ya geç geldi. Bundan sonraki süreçte nasıl devam eder; bilemiyoruz. Kar yağdığı zaman millet yöneliyor bu şeylere. İnşallah sezonun iyi geçeceğini umut ediyoruz. Talebe yetişemez olduk" diye konuştu.

        'ÜRÜNLERİMİZ 300 İLE 500 LİRA'

        Fiyatların boyuta göre değiştiğini söyleyen Düğen, şunları söyledi:

        "Birinci sınıf polyester brandadan üretiyoruz. İçerisine şambrel koyuyoruz. Boyutuna göre fiyatları değişiklik gösterebiliyor. 70 santimden, 1 metre 20 santim çapına kadar ürün çıkartabiliyoruz. Bunların da hepsi maliyetine göre fiyatları değişiklik gösteriyor. En çok giden ürünlerimiz, 300 ile 500 lira arasında."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!

        Benzer Haberler

        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası
        Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası
        Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis
        Bolu Dağı'nda hafif kar ve sis
        Bolu Dağı'nda kar ve sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda kar ve sis görüş mesafesini düşürdü
        Boluspor – Ankara Keçiörengücü: 1-1
        Boluspor – Ankara Keçiörengücü: 1-1
        Yeniçağa'dan kısa kısa
        Yeniçağa'dan kısa kısa
        Hafta sonunu fırsat bilenler Abant'ta karın tadını çıkardı
        Hafta sonunu fırsat bilenler Abant'ta karın tadını çıkardı