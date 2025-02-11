Bolu'da kar yağışı ile birlikte şambrele talep arttı

BOLU'da kar yağışı ile birlikte çocukların tabiat parkları ile mahalle aralarında kaymak için kullandıkları şambrele talep arttı. Şambrel üreten esnaf Fatih Düğen, "Talebe yetişemez olduk" dedi.

Kar yağışının etkili olduğu Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'nda, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Milli parklar ve tabiat parklarını ziyaret eden vatandaşlar, kiraladıkları ya da satın aldıkları şambreller ile kayarak karın keyfini çıkarıyor. Kar yağışıyla birlikte çocukların kayıp, eğlenmek için kullandıkları şambrele talep arttı.

Büyükcami Mahallesi'nde şambrel üretimi yapan Fatih Düğen, kar yağışıyla birlikte üretimi artırdıklarını belirterek, "Sezon daha Bolu'da yeni başladı. Kar biraz Bolu'ya geç geldi. Bundan sonraki süreçte nasıl devam eder; bilemiyoruz. Kar yağdığı zaman millet yöneliyor bu şeylere. İnşallah sezonun iyi geçeceğini umut ediyoruz. Talebe yetişemez olduk" diye konuştu.

'ÜRÜNLERİMİZ 300 İLE 500 LİRA'

Fiyatların boyuta göre değiştiğini söyleyen Düğen, şunları söyledi:

"Birinci sınıf polyester brandadan üretiyoruz. İçerisine şambrel koyuyoruz. Boyutuna göre fiyatları değişiklik gösterebiliyor. 70 santimden, 1 metre 20 santim çapına kadar ürün çıkartabiliyoruz. Bunların da hepsi maliyetine göre fiyatları değişiklik gösteriyor. En çok giden ürünlerimiz, 300 ile 500 lira arasında."